Тюмень, , 15:15 — REGNUM

В Тюменской области в первом полугодии 2019 года возбуждено 38 уголовных дел о невыплате зарплаты. Из них 26 по материалам прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, под контролем прокуратуры области расследуются уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты») в отношение руководства ПАО «Опытный завод «Электрон», ООО «ОТК-72», ООО «Мирис Групп», ООО ЧОП «Честь», ООО ЧОО «Стрелец», ООО «Клиника Сибирская» и ряд других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первое полугодие 2019 года прокуратурой региона на принудительное взыскание задолженности по зарплате направлено в суд 1208 заявлений от работников с требованиями на сумму свыше 33 млн рублей. На сегодня официальная задолженность в регионе по зарплате отсутствует.

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