Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM

Уральский малый бизнес сориентировали на экспорт своей продукции и услуг в Казахстан и Узбекистан. Об этом заявили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

На площадке международного форума «Казахстан — Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса» уральским предпринимателям объясняли, как развить внешнеторговые связи и найти иностранных партнёров. Кроме того, на мероприятии объяснили, в чём заключается специфика рынков указанных стран.

Также участникам форума разъяснили успешные кейсы по экспорту медицинской техники, промышленного оборудования и продуктов питания.

Напомним, несмотря на прошедший в Казахстане транзит власти, взаимовыгодное экономическое сотрудничество Казахстана со Средним Уралом не изменилось. Об этом заявил уполномоченный торгового представительства Казахстана в Свердловской области Александр Цыганков.

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