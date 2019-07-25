Москва, , 15:04 — REGNUM

Российская телеведущая Дана Борисова назвала «прогнозируемым» развитием событий решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я, конечно, ввела их (власти Украины) в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму, — сказала Борисова. — Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет».

По ее словам, она недавно ездила в Киев по работе сниматься в российском шоу. При этом Борисова призналась, что боялась даже возвращаться в гостиницу, поскольку опасалась неадекватных действий со стороны властей Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ запретила Борисовой въезжать на территорию Украины на три года. В середине июля телеведущая посетила Киев, где снялась в реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы. В Киеве потребовали от СБУ объяснений по поводу того, что «российскую пропагандистку» впустили на территорию страны.