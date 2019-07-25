Москва, , 15:03 — REGNUM

Правительство РФ направит субсидии в сфере медицины, сообщил 25 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Дополнительно направим более 3 млрд рублей регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, детей-инвалидов — специальным лечебным питанием», — сказал он.

Кроме этого, будут предусмотрены 620 млн рублей, которые пойдут на развитие онкологической службы Мурманской области. В частности, переоснащение онкодиспансеров.

Также правительство России направит дополнительные средства в пострадавшую от наводнения Иркутскую область.