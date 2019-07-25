Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM

В Екатеринбурге 17 августа на площади 1905 года пройдёт Городская свадьба, в которой примут участие молодожёны, регистрирующие брак в этот день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. На нём среди молодых пар будет разыгран приз — ключи от квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь 296-й годовщины Екатеринбурга пройдут с 3 по 18 августа 2019 года, но основные из них состоятся 17 августа. В этот день состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.

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