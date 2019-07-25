Москва, , 14:55 — REGNUM

Правительство РФ выделит около полумиллиона рублей на восстановление дорог в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Об этом 25 июля сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Направим 493 млн рублей на восстановление дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание», — сказал он.

Также из резервов будут выделены 180 млн рублей для компенсации ущерба сельхозпроизводителям. От стихии пострадали объекты инфраструктуры, а также посевы и животноводческие хозяйства.