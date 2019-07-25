Красноярский район, , 14:55 — REGNUM

В Красноярском районе инспекторы надзорной деятельности закрыли несанкционированный палаточный лагерь, организованный образовательным учреждением. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Межведомственная комиссия в ходе проверки выяснила, что у лагеря отсутствует ряд разрешительных документов для ведения деятельности.

Лагерь располагался в посёлке Волжский. Было принято решение о немедленном его закрытии, детей вывезут домой.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проверить все летние лагеря России после пожара в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском 23 июля. На момент пожара в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. Полностью сгорели 20 палаток. Погибли четверо детей, ещё восемь пострадали. Возбуждены два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.