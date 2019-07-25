Астрахань, , 14:50 — REGNUM

Астраханские полицейские проверяют дорогу на улице Тренёва, которую «отремонтировали» с помощью разбитых на куски фрагментов кладбищенских памятников и оград. Об этом 25 июля сообщил портал «АстраханьFM» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отдел полиции №3 осматривает участок, на котором провели «ремонт». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Дорогу между домом № 13 и школой № 29 засыпали по просьбе жителей района. Сначала они решили, что для этого использовали строительный мусор — однако при ближайшем рассмотрении ремонтный материал оказался мелкими фрагментами кладбищенских надгробий, оград и похоронных пластиковых букетов.

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