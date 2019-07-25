Душанбе, , 14:51 — REGNUM

Министерство здравоохранения Таджикистана проверило за шесть месяцев 2019 года 588 фармацевтических учреждений и уничтожило 90 тонн просроченных и некачественных лекарств. Об этом 25 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на минздрав республики.

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Отмечается, что за отчетный период сотрудники министерства составили 279 протоколов в отношении физических и юридических лиц за нарушение правил фармацевтической деятельности.

Нарушители были оштрафованы на общую сумму 718 тыс. сомони ($7615).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саида Умарзода заявила, что на приобретение медикаментов в республике тратится 4% от средств, выделенных из государственного бюджета.