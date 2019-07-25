Москва, , 14:45 — REGNUM

Новость об уникальной находке археологов при исследовании Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде сегодня, 25 июля, «обрушила» официальный сайт Института археологии Российской академии наук (РАН). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после публикации сообщения пресс-службы института о находке его официальная страница по адресу https://www.archaeolog.ru перестала отвечать на запросы пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные Института археологии РАН 25 июля сообщили об обнаруженных при раскопках в Юрьевом монастыре шести каменных саркофагах XII века — начала XIII века (то есть ещё домонгольского периода), в которых, как предполагается, были похоронены представители боярской верхушки Новгорода: Георгиевский собор Юрьева монастыря был княжеским, похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом. При этом саркофагиоказались вкопанными в землю таким образом, что по их крышкам, как по лестнице, можно было подняться в собор.

Напомним, археологические исследования Георгиевского собора новгородского Юрьева монастыря ведутся с 2013 года и уже принесли ряд открытий — здесь были найдены тысячи фрагменты фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века и находившиеся под полом собора.

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