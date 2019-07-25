Туркестан, Казахстан, , 14:41 — REGNUM

По состоянию на 25 июля 2019 года в городе Арыси Туркестанской области Казахстана восстановили 2 179 домов, сообщили 25 июля в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным министерства, в настоящее время строительство продолжается на 5 тыс. объектах, а в восстановлении жилья задействовано 7 596 работников. Еще 1950 строителей работают над восстановлением 66 социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что со складов, расположенных в военных арсеналах в Арыси, вывезено около 3 тыс. тонн боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Арыси вывезли около 3 тыс. тонн боеприпасов — Минобороны Казахстана