Москва, , 17:32 — REGNUM

Тема российской монархии — и той, которая была до 1917 года, и той, которую сторонники монархической идеи мечтают возродить — появляется все чаще в информационном пространстве. При этом градус даже комплиментарного обсуждения может быть очень разным, от лирического восхищения монархией вообще и ее отдельными представителями — до почти экстремистских заявлений и угроз с описаниями, как вернется царь и кому и как от этого не поздоровится. А что думаете о монархии вы? Новый опрос ИА REGNUM посвящен судьбам российской монархии и отношению к ней наших современников.

Нужна ли нам монархия и если да, то в каком виде? Если монархия будет восстановлена, не приведет ли это к потере Россией правовых основ ее государственности, а затем и к ее распаду? Как лично вы относитесь к, пожалуй, самой обсуждаемой фигуре российской монархии — Николаю Второму, и кем считаете его — святым, видным историческим деятелем, не справившимся с работой руководителем? Должны ли мы, как нас нередко к тому призывают, всенародно каяться за убийство царя — так, как если бы каждый убил его своими руками?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на уникальной платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику увидеть социологический портрет его единомышленника, узнав не только количество разделяющих его мнение, но и кто они, эти люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Выживет ли Россия или капитулирует перед США? Итоги опроса ИА REGNUM