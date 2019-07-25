Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM

Первое заседание дискуссионного клуба при агентстве Казахстана по противодействию коррупции состоится в августе 2019 года. Об этом 25 июля заявил первый заместитель председателя ведомства Олжас Бектенов, сообщает агентство «Казинформ».

"Мы планируем не просто обсуждать проблему, а по принципу — критикуя, предлагай», — отметил Бектенов. На первое заседание дискуссионного клуба он пригласил представителей общественности, экспертов и неравнодушных к этой проблеме граждан.

По его словам, вновь созданный клуб станет новой формой диалога с общественностью.

Напомним, 25 июля в агентстве Казахстана по противодействию коррупции назначили руководителей территориальных департаментов. Ранее, 13 июня, антикоррупционное ведомство Казахстана было реорганизовано и разделено на два независимых органа: агентство по противодействию коррупции и агентство по делам государственной службы.

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