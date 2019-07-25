Оса, Пермский край, , 14:08 — REGNUM

В Осинском районе Пермского края приостановлена эксплуатация сельскохозяйственной площадки, загрязняющей водный объект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, сельскохозяйственная компания складировала навоз на необорудованной площадке. В результате загрязнялись почва и водный объект. Ущерб водным и земельным ресурсам оценили в 3 млн рублей.

Прокурор обратился с иском в суд. Решается вопрос о привлечении виновных в загрязнении окружающей среды к ответственности. В качестве обеспечения иска суд наложил запрет на использование площадки, которая специально не оборудован для складирования отходов.