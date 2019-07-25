Петропавловск-Камчатский, , 14:05 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) энергетики сегодня, 25 июля, отключали свет в квартирах неплательщиков. В одном из домов таких оказалось сразу шестеро. Их общий долг за свет составляет более 700 тыс. рублей, передает Общественное телевидение России.

Рейд проходил в домах, где распределительные щитки находятся в квартирах у жителей — это осложняет работу энергетиков. Тем не менее, неплательщики все же остались без света. Специалисты отсоединили провода и поставили на щиток пломбу. Если она будет повреждена, значит потребитель подключился самовольно.

«Данные граждане рассчитывали на то, что поскольку счетчики находятся у них в квартирах, то ограничения электроэнергии не будет, то можно не платить и жить себе спокойно. Это не так, — рассказала пресс-секретарь филиала ПАО «Камчатскэнерго» филиал «Энергосбыт» Людмила Крупенчик. — Возможность отключить все-таки мы изыскали, и именно поэтому мы работаем с управляющими компаниями нашего города в этом направлении».

Должникам энергетики напомнили, что кроме основных счетов, им начислят пени, а в результате судебного разбирательства возможны аресты счетов и запрет выезда заграницу. Общий долг жителей Камчатского края за электричество превышает 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке группа граждан, именующих себя «гражданами СССР», объединившиеся в отдельное движение «Профсоюз Союз ССР», категорически отказываются оплачивать услуги ЖКХ, требуют не выставлять им счета. Услугами — электроэнергией и теплом — тем не менее пользуются и накопили долгов уже на 8 млн рублей.

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