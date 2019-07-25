Москва, , 14:04 — REGNUM

Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока. Об этом 25 июля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Деньги получат Якутия, Приморский край, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Средства будут выделены в течение трёх лет, однако большая часть, около 10 млрд, — в 2019 году.

«Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, включая больницы, школы, спортивные комплексы», — сказал Медведев.

Глава правительства заявил о необходимости обеспечить «чёткий контроль» за расходованием этих денег.