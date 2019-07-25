Владимир, 25 июля 2019, 13:56 — REGNUM
В городе Владимире на улице Октябрьской на месте сквера началось строительство новый служебный корпус регионального управления ФСБ, сообщил портал «ПроВладимир».
Участок строительства располагается рядом с Октябрьским районным судом и находится недалеко от здания областной администрации. Раньше на нём располагался небольшой сквер. Сейчас территория огорожена забором, на котором нет паспорта объекта. Строители проводят подготовительные работы.
Журналистам в мэрии сообщили, что строительство здания было согласовано в 2018 году.