Владимир, , 13:56 — REGNUM

В городе Владимире на улице Октябрьской на месте сквера началось строительство новый служебный корпус регионального управления ФСБ, сообщил портал «ПроВладимир».

Участок строительства располагается рядом с Октябрьским районным судом и находится недалеко от здания областной администрации. Раньше на нём располагался небольшой сквер. Сейчас территория огорожена забором, на котором нет паспорта объекта. Строители проводят подготовительные работы.

Журналистам в мэрии сообщили, что строительство здания было согласовано в 2018 году.