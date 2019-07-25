Пермь, , 13:54 — REGNUM

В Пермском крае к концу 2021 года аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Задача о полной ликвидации аварийного жилья поставлена в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском и Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске,

Согласно спецпрограмме о расселении и ликвидации аварийного жилого фонда в регионе за три года (2019−201 гг.) в благоустроенные квартиры переедут 12 тыс. человек. За трехлетку ликвидируют 224 тыс. аварийных квадратных метров, из общего объема 90 тыс. квадратных метров приходится на 2019 год.