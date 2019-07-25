Москва, , 14:39 — REGNUM

Возле строящейся станции метро «Карамышевская» на северо-западе Москвы будет построен жилой квартал, куда переселят граждан, участвующих в программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строительство станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Строительство западного участка Большой кольцевой линии идет полным ходом. На станции «Карамышевская», где мы сейчас находимся, будет построен большой городской квартал, первыми жителями которого станут москвичи, переселяемые из пятиэтажек по программе реновации», — рассказал Собянин.

В настоящее время завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Улица Народного Ополчения», следует из материалов пресс-службы столичной мэрии. Проходческие работы по прокладке правого перегонного тоннеля между этими станциями выполнены на 94%. Закончить проходческие работы планируется в августе 2019 года.

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