Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM

В Екатеринбурге стартовала подготовка к IV Общероссийскому форуму стратегического развития «Города России 2030». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Работу по подготовке к форуму возглавит учреждённый организационный комитет. Будет подготовлена программа форума и осуществлена работа по координации подготовительных мероприятий.

Напомним, что само мероприятие пройдёт в Екатеринбурге 13 и 14 ноября 2019 года. Первый Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» прошёл в Екатеринбурге в 2016 году.