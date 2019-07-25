Кампала, , 13:55 — REGNUM

Власти Уганды снизили академические требования для поступающих в ряды полиции, чтобы справиться с «дезертирством и бороться с недисциплинированностью». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Представитель полиции Фред Энанга сказал, что нововведение было подкреплено исследованием, проведенным отделом кадров.

«В ходе исследования выяснилось, что производительность полицейских с высшим уровнем академических аттестатов [A-Level] была немного ниже, кроме того, такие сотрудники использовали полицию в качестве плацдарма для других профессий», — сказал Энанга.

Офицерам в звании констебля начального уровня теперь будет достаточно иметь только аттестат уровня О (O-Level) вместо более высокого уровня аттестата А (A-Level).

Отмечается, что в 2000 году по итогам судебного расследования коррупции в рядах полиции Уганды было рекомендовано повысить минимальный уровень образования констеблей с уровня О до уровня А.