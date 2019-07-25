Калуга, , 13:48 — REGNUM

Первый заместитель директора комплекса «Стекло» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Вячеслав Самсонов стал победителем конкурса «Человек года-2018» в Обнинске, сообщили 25 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Победу в городском конкурсе Вячеславу Самсонову принесло разработанное им уникальное авиационное остекление на основе монолитного поликарбоната. За этот труд в 2018 году Самсонов был удостоен премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.

«Самсонов не просто руководитель стратегически важного направления и талантливый ученый, он еще и один из двух обнинцев, чьи заслуги в области науки и техники отмечены правительством страны четыре раза. Символично, что первый из них — Александр Гавриилович Ромашин, основатель и первый руководитель «Технологии»», — заявил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Четырежды лауреат премии Правительства РФ, почетный авиастроитель, автор более 60 научных трудов, обладатель 50 российских и международных авторских свидетельств и патентов, Вячеслав Самсонов работает на предприятии «Технология» в Обнинске с 1975 года. За эти годы учёный принял участие во многих научных проектах, определивших будущее отечественной авиации.