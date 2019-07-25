Москва, , 13:45 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». Об этом он заявил 25 июля на заседании правительства России.

По словам главы правительства, программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы.

«2020 год указом Президента объявлен Годом памяти и славы», — напомнил Медведев.

В рамках ФЦП предполагается восстановление 9,5 тыс. воинских захоронений, установка более 6 тыс. памятных знаков, нанесение около 250 тыс. имён на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Финансирование программы составит более 5 млрд рублей, из которых 4 млрд — средства федерального бюджета.