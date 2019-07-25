Москва, 25 июля 2019, 14:38 — REGNUM

Строительство Северо-Восточной хорды и примыкающей к ней станции метро Большой кольцевой линии будет завершено в 2020—2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительстве нового Карамышевского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительстве моста проходит над Карамышевским спрямлением
Строительстве моста проходит над Карамышевским спрямлением
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мост соединит улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Канал «Карамышевское спрямление»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карамышевский мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В одной точке сошлись два больших, огромных транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Строительство Северо-Западной хорды — дорожную часть мы закончили в прошлом году. Осталась узкая горловина — Карамышевский мост, который не обеспечивал движение и пришлось принять решение по строительству нового моста, которое идёт полным ходом. И второй проект — это станция метрополитена большой кольцевой линии, которая активно строится. Оба проекта должны быть сданы в 2020—2021 году и серьезно улучшить транспортную обстановку в этом районе, свяжут северные и западные районы Москвы», — заявил мэр Москвы.

Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Развязка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов. Проектом предусмотрено шесть полос движения в обоих направлениях, которые соединят улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками.

Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом старый шлюзовой Карамышевский мост, который распо­ло­жен в 200 метрах от нового сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.

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