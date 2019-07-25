Москва, , 14:38 — REGNUM

Строительство Северо-Восточной хорды и примыкающей к ней станции метро Большой кольцевой линии будет завершено в 2020—2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительстве нового Карамышевского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительстве моста проходит над Карамышевским спрямлением Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов Дарья Антонова © ИА REGNUM Мост соединит улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительстве Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Канал «Карамышевское спрямление» Дарья Антонова © ИА REGNUM Карамышевский мост Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В одной точке сошлись два больших, огромных транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Строительство Северо-Западной хорды — дорожную часть мы закончили в прошлом году. Осталась узкая горловина — Карамышевский мост, который не обеспечивал движение и пришлось принять решение по строительству нового моста, которое идёт полным ходом. И второй проект — это станция метрополитена большой кольцевой линии, которая активно строится. Оба проекта должны быть сданы в 2020—2021 году и серьезно улучшить транспортную обстановку в этом районе, свяжут северные и западные районы Москвы», — заявил мэр Москвы.

Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Развязка Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов. Проектом предусмотрено шесть полос движения в обоих направлениях, которые соединят улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками.

Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство Карамышевского моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом старый шлюзовой Карамышевский мост, который распо­ло­жен в 200 метрах от нового сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.

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