Москва,
25 июля 2019, 14:38 — REGNUM
Строительство Северо-Восточной хорды и примыкающей к ней станции метро Большой кольцевой линии будет завершено в 2020—2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительстве нового Карамышевского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Строительстве моста проходит над Карамышевским спрямлением
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мост соединит улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительстве Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Канал «Карамышевское спрямление»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карамышевский мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В одной точке сошлись два больших, огромных транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Строительство Северо-Западной хорды — дорожную часть мы закончили в прошлом году. Осталась узкая горловина — Карамышевский мост, который не обеспечивал движение и пришлось принять решение по строительству нового моста, которое идёт полным ходом. И второй проект — это станция метрополитена большой кольцевой линии, которая активно строится. Оба проекта должны быть сданы в 2020—2021 году и серьезно улучшить транспортную обстановку в этом районе, свяжут северные и западные районы Москвы», — заявил мэр Москвы.
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Развязка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строящийся пост будет состоять из пяти пролётов. Проектом предусмотрено шесть полос движения в обоих направлениях, которые соединят улицу Народного ополчения с Нижними Мнёвниками.
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство Карамышевского моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства нового моста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
При этом старый шлюзовой Карамышевский мост, который расположен в 200 метрах от нового сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.
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