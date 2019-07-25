Москва, , 13:40 — REGNUM

Для русскоговорящих мигрантов действие вида на жительство может стать бессрочным. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел РФ. Как сообщил начальник управления по организации разрешительно-визовой работы ГУ по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов, соответствующий документ вступит в силу в ближайшее время.

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Он пояснил, что ранее, согласно закону, вид на жительство для носителей русского языка ограничивался тремся годами.

«Сейчас мы вводим бессрочный вид на жительство практически для всех категорий», — приводит ТАСС слова Адзинова.

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Кроме того, русскоговорящих мигрантов собираются освободить от необходимости получать сертификат о знании русского языка, истории России. Также, согласно проекту закона, сроки рассмотрения заявлений о получении вида на жительство сократятся с шести до четырёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об упрощённом получении вида на жительство в РФ. Это касается граждан Украины, «постоянно проживавшие на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории РФ».

Кроме того, вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание теперь могут получить родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР; высококвалифицированные специалисты и члены их семей, работающие в России не менее шести месяцев.

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