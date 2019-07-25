Ванкувер, Канада, , 13:31 — REGNUM

В предстоящей видоигре Gears 5, являющейся частью франшизы Gears of War, изначально не будет режима королевской битвы. Об этом 24 июля сообщил портал TweakTown со ссылкой на менеджера проекта Райана Клевена.

Клевен пояснил: несмотря на то, что разработчики из студии The Coalition являются большими поклонниками «королевской битвы», они не будут включать этот режим в игру при релизе по той причине, что они хотели бы добавить его «осмысленно». Представитель студии добавил, что обычный для Gears of War бой достаточно сильно отличается от стиля боя «королевской битвы».

Тем не менее, Клевен дал понять, что появление подобного режима в игре не является чем-то невозможным, но чтобы сделать это «правильно», создателям необходимо будет сосредоточиться на этом моменте разработки.

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Напомним, релиз Gears 5 запланирован на 10 сентября 2019 года. Игра выйдет на платформах ПК (Windows) и Xbox One.

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