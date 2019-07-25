Нур-Султан, , 13:33 — REGNUM

Жители Казахстана слишком много и часто лежат в больницах, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов 25 июля в службе центральных коммуникаций при президенте республики. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

"В нашей стране, по сравнению с другими странами, очень избыточное потребление больниц, то есть люди слишком много и часто лежат в больницах», — считает министр.

По его мнению, в больницах должны лежать только люди, находящиеся в критическом состоянии. Биртанов добавил, что в других странах создаются жесткие условия для госпитализации из-за её высокой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в 2020 году стоимость медицинских услуг в республике возрастет на 15%.

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