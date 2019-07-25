Казань, , 13:23 — REGNUM

Татария, вместе с Костромской и Тульской областями, вошла в число регионов России с наименьшей степенью риска возникновения коррупции. Об этом заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, такая оценка регионов — это результат косвенных и прямых опросов.

«Для граждан, для населения такой проблемы не стоит и, наверное, это результат того, что здесь организована нормальная работа власти, граждан, бизнеса — всех вместе», — цитирует Кабанова ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение первого полугодия 2019 года в Татарии проведена антикоррупционная экспертиза 689 нормативно-правовых актов. Наибольшее число нарушений в сфере антикоррупционного законодательства выявлено в сфере недвижимости, образования, строительства и ЖКХ, здравоохранения и социального обеспечения, агропромышленного комплекса.

По словам первого замминистра юстиции республики Айнура Галимова, в 14 из проектов нормативно-правовых актов выявлено 17 коррупциогенных факторов.

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