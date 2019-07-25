Улан-Удэ, , 13:23 — REGNUM

После трагедии в детском лагере под Хабаровском в Бурятии усилят контроль во всех местах детского летнего отдыха. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам прошедшего совещания по этой теме.

Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской заявил, что руководители районов и профильных ведомств несут личную ответственность за отдых детей в лагерях.

«Ещё раз обращаю внимание, что сами председатели комиссий по приемке лагерей должны лично посещать эти лагеря», — отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

Всего на сегодня в республике работают 28 загородных лагеря, 3 санатория и 12 палаточных лагерей, из которых 11 расположены на берегу озера Байкал. Кроме того, по словам главы минспорта республики Вячеслава Дамдинцурунова, в Кабанском районе выявлено 2 несанкционированных палаточных лагеря. Дети оттуда вывезены, а организаторы получили предписания контрольно-надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Госпожнадзора Бурятии в ходе дополнительных проверок в пяти детских лагерях выявили 11 нарушений правил пожарной безопасности.

Напомним, пожар в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, унёсшая жизни четырёх детей произошла в ночь с 22 на 23 июля. Одна девочка погибла сразу, трое детей скончались позже от полученных ожогов в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края.

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