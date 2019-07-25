Пермь, , 13:20 — REGNUM

В Перми следственные органы обратились в суд с ходатайством отправить в СИЗО задержанного главу УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, в Перми задержан главный судебный пристав Пермского края. По данным силовиков, в отношении Кожевникова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в двух преступлениях по статье УК РФ, где речь о получении крупной взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору.

Как отметили в СУ СКР по Пермскому краю, ранее возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Она подозревается в совершении преступлений по той же статье, что и ее начальник. Фигурантка находится под стражей. Уголовные дела соединены в одно производство.

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в суммах 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

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