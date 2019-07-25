Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM

Площадь 1905 года в центре Екатеринбурга будет закрыта для парковки автомобилей с 14 августа. Решение об этом было принято на заседании организационного комитета по проведению Дня города.

Празднование состоится 17 августа и в этот день также будут закрыты центральные улицы города для автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании оргкомитета была представлена праздничная концертная программа.

Читайте также: В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города

Также обсуждался вопрос проведения мотошоу в Историческом сквере.

Читайте ранее в этом сюжете: Быть или не быть? — мотошоу в День города в Екатеринбурге