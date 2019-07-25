Москва, , 13:11 — REGNUM

На музыкальный сервис Boom компании Mail.ru Group в июле 2019 года подписалось уже более 2,5 млн пользователей. Об этом 25 июля сообщили «Ведомости».

Стоит отметить, что, таким образом, за второй квартал 2019 года количество подписчиков увеличилось на 400 тыс. (в конце первого квартала 2019 года было около 2,1 млн).

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Напомним, сервис Boom для подписчиков соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Mail.ru Group запустила в 2016 году. Проект потокового музыкального сервиса полностью принадлежит этой компании. Стоимость ежемесячной абонентской платы составляет 149 рублей.

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