Нур-Султан, , 13:14 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наградить отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ в городе Арыси Туркестанской области. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

25 июля глава республики встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, который предоставил информацию о боеготовности Вооруженных сил Казахстана и о восстановительных работах в Арыси.

Министр сообщил, что в настоящее время со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около 3 тыс. тонн боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на территории воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошло возгорание склада, что привело к многочисленным взрывам боеприпасов. В результате чрезвычайной ситуации пострадало более 7 тыс. зданий.

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