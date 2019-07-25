Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM

Сама по себе бесплатность высшего образования в приграничных регионах мало что изменит, для достижения заявленной цели нужно прежде всего повышать качество преподавания и престиж провинциальных вузов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 25 июля, политолог Александр Конфисахор, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Ранее РИА Новости сообщили, что депутат Борис Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову сделать образование в вузах в приграничных регионах России полностью бесплатным и расширить в этих вузах квоты для русскоговорящих граждан других стран.

Такие меры, по мнению депутата, будут стимулировать переезд в эти города молодых русскоговорящих граждан соседних государств, а выпускники этих вузов будут чаще оставаться работать в этих же регионах вместо того, чтобы переезжать в крупные города. У тех же граждан других стран, которые после получения такого обучения вернутся домой, останется уважение к ценностям России, и они будут способствовать улучшению имиджа России в своих странах, считает Чернышов.

«Сама по себе бесплатность образования в этих вузах мало что изменит. Люди едут учиться в Москву и Петербург потому, что в этих городах вузы и более престижные, и более качественные. Они предпочитают скорее найти средства на это, чем ехать в менее дорогой, но и менее качественный вуз. Соответственно, для достижения заявленной цели нужно прежде всего повышать уровень преподавания в высшей школе в регионах.

Рассчитывать на то, что такая мера будет стимулировать самих жителей этих регионов оставаться дома, тоже не приходится. Они уезжают, в хорошем смысле этого слова, за другой жизнью. В Москве и Петербурге куда больше перспектив. Больше возможности обзавестись нужными знакомствами, найти высокооплачиваемую работу. Разница в этом», — отметил Александр Конфисахор.