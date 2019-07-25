Санкт-Петербург, 25 июля 2019, 13:00 — REGNUM
Сама по себе бесплатность высшего образования в приграничных регионах мало что изменит, для достижения заявленной цели нужно прежде всего повышать качество преподавания и престиж провинциальных вузов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 25 июля, политолог Александр Конфисахор, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
Ранее РИА Новости сообщили, что депутат Борис Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову сделать образование в вузах в приграничных регионах России полностью бесплатным и расширить в этих вузах квоты для русскоговорящих граждан других стран.
Такие меры, по мнению депутата, будут стимулировать переезд в эти города молодых русскоговорящих граждан соседних государств, а выпускники этих вузов будут чаще оставаться работать в этих же регионах вместо того, чтобы переезжать в крупные города. У тех же граждан других стран, которые после получения такого обучения вернутся домой, останется уважение к ценностям России, и они будут способствовать улучшению имиджа России в своих странах, считает Чернышов.