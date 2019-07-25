Наньнин, Китай, 25 июля 2019, 12:56 — REGNUM

Туризм расцвел пышным цветом в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая за первую половину 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Гуйлинь
Гуйлинь
(cc) Jakub Hałun

Более 61,39 млн человек посетили Гуйлинь за первое полугодие, что на 20,29% больше, чем годом ранее, сообщили в местном правительстве. В совокупности 84,9 млрд юаней ($12,3 млрд) было потрачено туристами в городе, что на 20,13% выше, чем годом ранее.

Отметим, что Гуйлинь, расположенный в северной части Гуанси, известен своими живописными карстовыми горами и красивыми реками. Дабы вывести туризм в регионе на новый уровень, власти обнародовали ряд принимаемых мер.

Так, теперь граждане 51 иностранного государства могут в течение 72 часов находиться в городе без визы, а граждане государств членов АСЕАН могут также без виз в течение шести суток пребывать в городе в рамках туристических групп. За 2018 год более 100 млн человек посетило город.

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