Наньнин, Китай, , 12:56 — REGNUM

Туризм расцвел пышным цветом в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая за первую половину 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Гуйлинь (cc) Jakub Hałun

Более 61,39 млн человек посетили Гуйлинь за первое полугодие, что на 20,29% больше, чем годом ранее, сообщили в местном правительстве. В совокупности 84,9 млрд юаней ($12,3 млрд) было потрачено туристами в городе, что на 20,13% выше, чем годом ранее.

Отметим, что Гуйлинь, расположенный в северной части Гуанси, известен своими живописными карстовыми горами и красивыми реками. Дабы вывести туризм в регионе на новый уровень, власти обнародовали ряд принимаемых мер.

Так, теперь граждане 51 иностранного государства могут в течение 72 часов находиться в городе без визы, а граждане государств членов АСЕАН могут также без виз в течение шести суток пребывать в городе в рамках туристических групп. За 2018 год более 100 млн человек посетило город.

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