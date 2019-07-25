Екатеринбург, 25 июля 2019, 12:34 — REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов выразили сомнения в целесообразности проведения в День города Екатеринбурга мотошоу в Историческом сквере. По мнению представителей полиции и ГИБДД соседство шоу байкеров рядом со сценой для выступлений может создать проблемы при организации безопасности.
Как сообщает издание «Новый день», свою позицию сотрудники правоохранительных органов высказали в ходе совещания организационного комитета по проведению Дня города.
Также было предложено перенести мероприятие на другое место, либо провести его в другое время.
Напомним, что основные праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Историческом сквере. В тот день в центре Екатеринбурга перекроют автодороги, будет запрещена продажа алкоголя, а работа общественного транспорта продлится до часу ночи, чтобы горожане могли разъехаться после концерта.