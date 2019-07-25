Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов выразили сомнения в целесообразности проведения в День города Екатеринбурга мотошоу в Историческом сквере. По мнению представителей полиции и ГИБДД соседство шоу байкеров рядом со сценой для выступлений может создать проблемы при организации безопасности.

Как сообщает издание «Новый день», свою позицию сотрудники правоохранительных органов высказали в ходе совещания организационного комитета по проведению Дня города.

«Единственный вопрос — по мотошоу в Историческом сквере и по организации этой площадки. Я знаю, что вчера организаторы были в ГИБДД, у нас еще не были. Но соседство с центральной сценой вызывает беспокойство. Такое количество граждан, перекрытие пешеходных дорожек… Где граждане будут располагаться и смотреть концерт?» — заявил представитель УМВД по Екатеринбургу.

Также было предложено перенести мероприятие на другое место, либо провести его в другое время.

Напомним, что основные праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Историческом сквере. В тот день в центре Екатеринбурга перекроют автодороги, будет запрещена продажа алкоголя, а работа общественного транспорта продлится до часу ночи, чтобы горожане могли разъехаться после концерта.