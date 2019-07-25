Нью-Йорк, США, , 12:45 — REGNUM

В компьютерной игре Grand Theft Auto Online ввели онлайн-казино, но функция стала недоступна более чем в 30 странах, сообщает журнал «Игромания» 25 июля.

Причина в том, что виртуальные фишки в игре стало можно приобретать за реальные деньги. Онлайн-казино стало походить на настоящее, что подвело его под запрет игорного бизнеса во многих странах. Игроки по-прежнему могут проходить сюжетные задания или стать владельцем пентхауса для вечеров азартных игр в Grand Theft Auto Online, но не могут установить в доме игорное оборудование. В списке стран оказались Исландия, Чехия, Польша, ОАЭ, Португалия, Израиль, Аргентина и другие.

Открытие казино в видеоигре состоялось 23 июля 2019 года, на его разработку у создателей ушло более шести лет.

Игра Grand Theft Auto Online является многопользовательским ответвлением другой игры — Grand Theft Auto V. Проект был разработан студией Rockstar North и запущен на игровых приставках в 2013 году.

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