Москва, , 12:31 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на отмене техосмотра с одновременным ужесточением наказания за неисправные автомобили, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Техосмотр нужно не улучшать, а отменять. Вместо этого усиливать ответственность автовладельцев за эксплуатацию неисправных транспортных средств. Особенно в случаях, когда неисправность становится причиной ДТП», — заявил Миронов.

Депутат Госдумы уверен, что техосмотр по-прежнему остается символической процедурой, предлогом для поборов с граждан.

Госдума приняла законы о о повышенной ответственности за отсутствие техосмотра, а также об увеличенных штрафах для операторов техосмотра. Также нижняя палата парламента ввела обязательную фотофиксацию техосмотра.

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