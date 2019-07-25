Махачкала, , 12:30 — REGNUM

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал самым богатым и популярным представителем шоу-бизнеса не старше 40 лет по версии журнала Forbes. Его доход оценили в $11,5 млн. Следом за ним в рейтинге издания идут Ольга Бузова ($4,4 млн) и Александр Овечкин ($14,5 млн).

Несмотря на доходы, Нурмагомедову удалось обогнать своих соперников благодаря тому, что при составлении рейтинга успешности учитывались популярность в СМИ и соцсетях. Так, имя бойца смешанных единоборств из Дагестана, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова упоминали в СМИ более 75 тыс. раз, а в соцсетях — более 1,5 млн раз. Эти показатели и сделали его лидером рейтинга по востребованности у публики.

Отметим, что ранее в лидерах самых успешных по версии журнала Forbes неизменно находились Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и другие звезды шоу-бизнеса. Ныне они не вошли в него из-за ограничений по возрасту. Рейтинг составлялся за период с июня 2018 года по мая 2019 года.