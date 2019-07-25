Иркутск, , 12:26 — REGNUM

Иркутская область не собирается отказываться от традиционного охотничьего сезона из-за постигшего регион мощнейшего наводнения и бушующих лесных пожаров: с 17 августа в регионе будет разрешена добыча степной дичи и боровой дичи. По заявлению времени исполняющего должность заместителя министра лесного комплекса Степана Пересыпкина, которого цитирует губернаторская пресс-служба в зоне затопления в Иркутской области не было зарегистрировано выходов хищников к людям, павших животных также не найдено.«В результате паводка в районах области, безусловно, была затоплена и среда обитания животных. Миграция есть, но насколько она массовая будем говорить, когда на территорию можно будет попасть, сейчас это невозможно», — заявил чиновник.

Пересыпкин утверждает, что численность животных в Приангарье остается стабильной и даже зафиксировано небольшое увеличение численности копытных, в частности, косули сибирской (с 80 до 92 тысяч), а также волков (с 4,7 до 5,5 тыс. особей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, в которых проживали порядка 38 тысяч человек. В регионе всё ещё действуют ва режим ЧС — из-за паводка и сильнейших природных пожаров.

По состоянию на 25 июля в Приангарье горит более 300 тысяч гектаров леса, который не будут тушить из-а экономической нецелесообразности.