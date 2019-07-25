Воронеж, , 12:26 — REGNUM

Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на период с 18:00 25 июля до 18:00 26 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Воронежской области ожидаются ливни, град, грозы, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в Европейской части страны. В Москве ожидается резкое понижение температуры, а в северных регионах даже возможен снег.