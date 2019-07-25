Лондон, , 13:10 — REGNUM

В течение первых трех месяцев 2019 года в Британию прибыло больше иностранных туристов, чем год назад за данный промежуток времени. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют официальные данные Управления национальной статистики страны.

Так, в первом квартале Великобританию посетили 8 млн иностранных туристов, что на 1% больше в годовом исчислении. Однако расходы туристов в стране пребывания в первом квартале составили 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,4 млрд), что на 5% меньше, чем год назад.

Отмечается, что жители Великобритании совершили 13,6 млн поездок за границу в первом квартале текущего года, что на 2% больше, чем годом ранее. Расходы британских путешественников не изменились и составили 8,5 млрд фунтов стерлингов.