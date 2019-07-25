Москва, , 12:26 — REGNUM

Любые предложения, увеличивающие доступность качественных образовательных программ, следует приветствовать, заявила заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина («Единая Россия»).

«Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге», — сказала в интервью RT Духанина.

По ее словам, принятие таких решений требует достаточно большего объема дополнительного финансирования в высшие учебные заведения, которые будут иметь большее количество бюджетных мест.

«Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сделать бесплатным высшее образование в приграничных с иностранным государствами регионах. Это будет способствовать повышению привлекательности вузов в этих регионах, считает депутат.

Читайте также: Володин призвал поддержать законом студентов и педагогов-русистов из Африки