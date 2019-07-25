Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM

День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф». Об участии артистов заявил социальный вице-мэр Дмитрий Баранов журналистам.

«Чайфы» выступят на центральной площади 1905 года. Кроме известных уральских рокеров город посетит ещё одна, уже приезжая, звезда. Но его имя пока скрывают, пока не заключены окончательные договорённости.

Кроме того, в микрорайоне Академический будет выступать белорусский певец Тима Бедорусских.

Напомним, екатеринбуржцы отпразднуют день города 17 августа. Праздник отмечается каждый год в третью субботу августа.

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