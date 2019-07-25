Стокгольм, , 12:15 — REGNUM

Американскому рэперу A$AP Rocky, который был задержан в первых числах июля в Стокгольме, предъявлено обвинения в нападении. По решению прокуратуры Швеции до суда он останется под стражей. Об этом сообщает шведский телеканал Svt.

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Как пояснил прокурор Дэниел Сунесон, решение о предъявлении обвинений было основано на материалах, к которым у прокурора был доступ и ранее неизвестным общественности, в том числе, на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства. Также слова предполагаемой жертвы подтверждаются свидетельскими показаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, $AP Rocky был арестован почти три недели назад после драки в Стокгольме, которая произошла 30 июня. Также за разбойное нападение были задержаны ещё два подозреваемых. Рэп-исполнитель утверждает, что действовал в целях самообороны.

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