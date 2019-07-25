Москва, , 12:19 — REGNUM

Строительство дома по программе реновации в московском районе Кузьминки планируется завершить в 2021 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв. Он отметил, что жилой дом будет «переменной этажности» с подземной автостоянкой.

«Сейчас сооружаются монолитные конструкции первого этажа. Завершить строительство планируем в 2021 году», — уточнил чиновник.

В новом здании будет 182 квартиры: 42 из них однокомнатных, 114 — двухкомнатных и 26 — трёхкомнатных. Общая площадь дома превысит 10,2 тыс. кв. метров. Внешнюю отделку планируется выполнить из фасадного кирпича в бежевых и коричневых тонах.

Напомним, всего в районе Кузьминки в программу реновации жилья включено 287 домов общей площадью свыше 1 млн кв. метров. Сейчас в районе сформирован и утверждён перечень из 15 стартовых площадок, однако работа по подбору новых мест для строительства жилья продолжается.