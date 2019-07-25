Канберра, , 12:38 — REGNUM

Обвинения с французских тележурналистов, задержанных 22 июля в Австралии во время съемок акции протеста, сняты. Об этом 25 июля передает Daily Mail.

Репортер французского телеканала France 2 Хьюго Клемент и три члена съемочной группы ранее были «обвинены в несанкционированном проникновении на территорию объекта».

Позже Клемент написал в соцсети Twitter, что он уже получил информацию из посольства Франции в Австралии о том, что «несправедливые» обвинения сняты. Сотрудник СМИ также поблагодарил местных жителей за их поддержку.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля в Австралии была задержана группа французских журналистов во время съемок акции протеста, участники которой блокировали угольный порт в северо-восточном штате Квинсленд.