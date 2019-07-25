Душанбе, , 11:59 — REGNUM

Около 75% средств, выделенных из государственного бюджета Таджикистана на развитие здравоохранения, уходит на выплату заработной платы работникам отрасли. Об этом 25 июля заявила первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саида Умарзода, сообщает агентство «ТаджикТА».

По её словам, на приобретение медикаментов уходит 4% от выделенной суммы. Медицинские учреждения в республике обеспечиваются лекарствами и оборудованием за счет международной помощи, отметила Умарзода.

По её словам, размер заработной платы работников здравоохранения в республике составляет от 500 сомони ($53) до 2000 сомони ($212). Работники получают также надбавку за счет оказания платных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Таджикистан поступили лекарства и медицинские препараты на сумму $25,5 млн, в том числе на $6,4 млн в качестве гуманитарной помощи.

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