Верхний Уфалей, Челябинская область, , 11:55 — REGNUM

В южноуральском Верхнем Уфалее всё же будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом жителям заявил врио губернатора Алексей Текслер.

«Люди поинтересовались, будет ли у них ФОК. Глава региона сообщил, что его обязательно построят», — сообщает пресс-служба губернатора.

Текслер посетил Уфалей 23 июля. Он ознакомился с мраморным производством и побывал на комбинате «Уфалейникель», который сейчас банкротят.

Также чиновник изучил, как в городе благоустроили детский парк и сквер Победы. Напомним, первый этап работ по детскому парку завершился в 2018 году. На это было израсходовано 9 млн рублей. Работы продолжатся.