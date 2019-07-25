Теберда, , 11:48 — REGNUM

Детей Карачаево-Черкесии обучают религиозным дисциплинам в летнем лагере «Салям». Он открыт в городе Теберде для детей в возрасте от семи до 16 лет, пишет ТАСС.

В лагере отдыхают и знакомятся с основами мусульманской религии 60 школьников, рассказал директор регионального благотворительного фонда «Территория милосердия» Артур Кииков. По его словам, дети изучают Коран и историю пророков, учатся арабской письменности и чтению. Кроме этого, воспитанникам лагеря читают лекции на тему «Любовь к Родине» и преподают горский этикет.

Стоит отметить, что детский духовно-просветительский лагерь «Салям» работает в Карачаево-Черкесии уже третий год. Поддержку в этой инициативе оказывает духовное управление мусульман.

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Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии действовал также детский православный лагерь «Школа культурного выживания». Однако он был закрыт в 2016 году из-за выявленных Роспотребнадзорором нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологических норм.